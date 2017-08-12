Galatasaray, lig tarihinde 60. mücadelesine hazırlanıyor





İSTANBUL (AA) - MEHMET FATİH DUMAN - Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor ile 14 Ağustos Pazartesi günü yapacağı maçla lig tarihinde 60. sezonuna girecek.

Sarı-kırmızılılar, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer aldı, sonuncusu 2014-2015'te olmak üzere 20 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Ligdeki en kötü derecesi 11'incilik olan Galatasaray, en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı, en farklı skorlu yenilgiyi ise 6-0 ile Fenerbahçe karşısında yaşadı.

- Galatasaray'ın "en"leri

Sarı-kırmızılı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

O G B M A Y P1942 1094 498 350 3390 1684 3321

En iyi derecesi: Şampiyon (20 kez). 1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015

En kötü derecesi: 11. (1981-1982)

En iyi sezonu: 2005-2006

O G B M A Y P 34 26 5 3 82 34 83

En kötü sezonu: 1979-1980

O G B M A Y P 30 8 13 9 28 26 29

En çok maç kazandığı sezon: 1960-1961, 1987-1988 (38 maçta 27 galibiyet)

En az maç kazandığı sezon: 1979-1980 (30 maçta 8 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1966-1967 (32 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992 (30 maçta 3 beraberlik)

En az yenildiği sezon: 1985-1986 (30 maçta namağlup)

En çok yenildiği sezon: 2010-2011 (34 maçta 16 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1962-1963 (42 maçta 105 gol)

En az gol attığı sezon: 1981-1982 (32 maçta 26 gol)

En az gol yediği sezon: 1972-1973 (30 maçta 12 gol)

En çok gol yediği sezon: 2015-2016 (34 maçta 49 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (1959-1960 Altınordu, 1992-1993 MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe 2002-2003)

En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor 1982-1983)

En iyi gol averajı: 1996-1997 (artı 60) (90-30)

En kötü gol averajı: 2010-2011 (eksi 5) (41-46)

- Sezonlara göre performansı

Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonlara göre performansı şöyle:

Sezon DerecesiOGBMAYP1959 2.168621911221959-60 3.38241047423581960-61 2.3827657519601961-62Şampiyon38231145218571962-63Şampiyon422811310535671963-64 3.34161084927421964-65 3.30141155131391965-66 2.3017855320421966-67 3.32121735333411967-68 3.32131094436361968-69Şampiyon 3019 834914461969-70 7.301010102721301970-71Şampiyon3017855118421971-72Şampiyon3017853414421972-73Şampiyon3019924712471973-74 5.3013982916351974-75 2. 3016683624381975-76 3.30121353623371976-77 5.30101373626331977-78 3.30131253826381978-79 2.3017764717411979-80 9.30 81392826291980-81 3.3013892825341981-82 11. 321012102626321982-83 3.34171975033441983-84 3.34171075429441984-85 5.34111493428361985-86 2.36201605720561986-87Şampiyon3623855524541987-88Şampiyon3827928635901988-89 3.3620977631691989-90 4.3419695926631990-91 2.3019746331641991-92 3. 3019385435601992-93Şampiyon 3020647421661993-94Şampiyon3022446728701994-95 3.3421677638691995-96 4.3421586738681996-97Şampiyon3425729030821997-98Şampiyon3423658643751998-99Şampiyon3423928530781999-00Şampiyon3424737723792000-01 2.3423477735732001-02Şampiyon3424647531782002-03 2.3424556127772003-04 6.34159105647542004-05 3.3424466425762005-06Şampiyon 3426538234832006-07 3.34151185837562007-08Şampiyon3424736423792008-09 5. 3418795739612009-10 3.3419786135642010-11 8.34144164146462011-12Şampiyon40251147830862012-13Şampiyon3421856635712013-14 2.34181155932652014-15Şampiyon3424556035772015-16 6.34 13 12 9 6949 51 2016-17 4. 34 20 410 65 40 64

Not: Değerlendirmeye, iki aşamalı olarak oynanan 1959 ve 1962-1963 sezonları dahil edilmemiştir. 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.