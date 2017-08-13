Galatasaray lige iyi başlıyor

İSTANBUL (AA) - MEHMET FATİH DUMAN - Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna yarın Kayserispor müsabakasıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihindeki açılış maçlarında 40 galibiyet, 11 yenilgi, 8 beraberlik aldı.
Sezona, Türk Telekom Stadı'nda Kayserispor maçıyla start verecek sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 36 karşılaşmadan 28'ini kazandı, 5'ini yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı.
- Evindeki son 9 açılış maçını kazandı
Sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı son 9 açılış maçından da galibiyetle ayrılmasını bildi.
Galatasaray, geçen sezonki ilk hafta maçında evinde Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendi.
- Sadece 8 maçta gol atamadı
Galatasaray, 59 sezondaki ilk hafta maçlarından 51'inde gol atarken, sadece 8'inde suskun kaldı.
Sarı-kırmızılı takım, son 19 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında gol atamadan lige başladı.
- En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla
Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 kaybetti.
- İlk hafta maçları
Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:Sezon MaçSonuç1959Ankara Demirspor-Galatasaray 0-21959-1960Galatasaray-Beykoz 2-01960-1961Galatasaray-Vefa 2-01961-1962Şekerhilal-Galatasaray 0-11962-1963Göztepe-Galatasaray 0-11963-1964Galatasaray-Kasımpaşa 0-01964-1965Galatasaray-Feriköy 4-01965-1966Galatasaray-Vefa 1-21966-1967Hacettepe-Galatasaray 1-11967-1968Mersin İdmanyurdu-Galatasaray 1-21968-1969Galatasaray-Vefa 1-01969-1970Galatasaray-Altınordu 2-01970-1971Bursaspor-Galatasaray 1-01971-1972Galatasaray-Eskişehirspor 1-11972-1973Galatasaray-PTT 3-01973-1974Galatasaray-Boluspor 3-11974-1975Galatasaray-Giresunspor 2-01975-1976Galatasaray-Trabzonspor 1-21976-1977Boluspor-Galatasaray 1-01977-1978Galatasaray-Zonguldakspor 1-01978-1979Galatasaray-Diyarbakırspor 3-01979-1980Göztepe-Galatasaray 3-11980-1981Galatasaray-Eskişehirspor (İzmir) 4-11981-1982Adana Demirspor-Galatasaray 1-31982-1983Galatasaray-Mersin İdmanyurdu 1-01983-1984Galatasaray-Karagümrük 4-01984-1985Galatasaray-Denizlispor 0-11985-1986Galatasaray-Samsunspor 3-01986-1987Galatasaray-Trabzonspor (Sakarya) 0-11987-1988Eskişehirspor-Galatasaray 0-11988-1989Galatasaray-Karşıyaka 4-11989-1990Samsunspor-Galatasaray 1-01990-1991Galatasaray-Boluspor 1-11991-1992Galatasaray-Sarıyer 2-01992-1993Gençlerbirliği-Galatasaray 0-31993-1994Galatasaray-Zeytinburnuspor 3-01994-1995Galatasaray-Gençlerbirliği 3-11995-1996Vanspor-Galatasaray 0-11996-1997Vanspor-Galatasaray 1-21997-1998MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-01998-1999Galatasaray-Altay 3-11999-2000Galatasaray-Gaziantepspor 1-22000-2001Denizlispor-Galatasaray 0-12001-2002Gaziantepspor-Galatasaray 1-12002-2003Galatasaray-Samsunspor 4-12003-2004Galatasaray-Diyarbakırspor 2-12004-2005Galatasaray-Konyaspor 3-12005-2006Galatasaray-Konyaspor 2-12006-2007Ankaraspor-Galatasaray 1-12007-2008Galatasaray-Çaykur Rizespor (Seyircisiz) 4-02008-2009Galatasaray-Denizlispor 4-12009-2010Gaziantepspor-Galatasaray 2-32010-2011Sivasspor-Galatasaray 2-12011-2012İBB Spor-Galatasaray 2-02012-2013Galatasaray-Kasımpaşa 2-12013-2014Galatasaray-Gaziantepspor 2-12014-2015Bursaspor-Galatasaray 0-2
2015-2016Sivasspor-Galatasaray 2-2
2016-2017Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-0