Galatasaray, Medipol Başakşehir deplasmanında fark yedi





İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, zirve yarışındaki takipçisine 5-1 mağlup olarak, puan avantajını yitirdi.

Maçın kontrolünü elinde tutan Medipol Başakşehir, Attamah, Adebayor (3) ve Kerim Frei'ın golleriyle sonuca giderken, sarı-kırmızılı ekibin tek golünü ise Gomis kaydetti.

Bu sonuçla 12. hafta sonunda ligin zirvesinde Galatasaray ve Medipol Başakşehir 26'şar puanla yer alırken, sarı-kırmızılı takım, averajla da olsa liderliğini korudu.

Geride kalan sezonun 27. haftasında rakibine 4-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir deplasmanından yine 4 farklı bir sonuçla ayrıldı.





- Üç haftada 6 puan kaybetti





Galatasaray, 9. haftada Fenerbahçe beraberliğine rağmen en yakın rakibinin 6 puan önünde yer alırken, son 3 müsabakasında kaybettiği 6 puan, avantajını yitirmesine neden oldu.

Fenerbahçe derbisinin ardından deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki 5-1'lik Gençlerbirliği galibiyetiyle moral bulmasına karşın, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 kaybederek taraftarlarını üzdü.





- Medipol Başakşehir'i yine yenemedi





Galatasaray, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile üst üste oynadığı 4 müsabakayı kazanamadı.

Turuncu-lacivertli ekip karşısında son galibiyetini 2015-2016 sezonunun ilk yarısındaki maçta 2-0'lık skorla elde eden sarı-kırmızılı takım, daha sonraki 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.





- Fernando cezalı duruma düştü





Galatasaraylı futbolcu Fernando, Medipol Başakşehir karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı oldu.

Müsabakanın 20. dakikasında hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kart gösterilen oyuncu, bu sezonki 4. sarı kartını alarak cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor ile yapılacak müsabakada oynama şansını kaçırdı.





- Tudor, Abdullah Avcı ile tartıştı





Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Igor Tudor, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile tartıştı.

Maçın 28. dakikasında Fernando ile Visca arasında yaşanan bir pozisyonun ardından Medipol Başakşehir'in teknik heyeti, Galatasaraylı oyuncunun maçtaki ikinci sarı kartını alması gerektiği yönünde hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterirken, Igor Tudor'un tepkisi ise Abdullah Avcı'ya oldu.

Rakip takım yedek kulübesine yönelen Tudor, eliyle Avcı'ya doğru, çok konuştuğu şeklinde işaret yaparken, araya giren 4. hakem Suat Arslanboğa, Hırvat çalıştırıcıyı sakinleştirmeye çalıştı. Tudor'un agresif tutumuna karşı Abdullah Avcı ise sakin olması yönünde işaretler yaptı.





- Adebayor'dan Galatasaray'a 6 gol





Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Emmanuel Adebayor, Galatasaray karşısında çıktığı 2 lig maçında da "hat-trick" yapmayı başardı.

Geride kalan sezonun devre arasında turuncu-lacivertli ekibe transfer olan Adebayor, sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı ilk lig maçında da 3 gol atarken, bugün de rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başardı.

Adebayor, Süper Lig kariyerindeki 13 golün 6'sını Galatasaray'a atmış oldu.





- Yenilmezlik serisi 28 maça çıktı





Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 5-1 mağlup ederek, sahasındaki yenilmezlik serisini 28 maça çıkardı.

Turuncu-lacivertli takım son olarak 2015-2016 sezonunda 12 Mart 2016'da sahasında Osmanlıspor'a 3-2 kaybetmişti.

Bu sezon ligin ilk haftasında Bursaspor'u 1-0, üçüncü haftasında da Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, 2017-2018 sezonunda iç sahadaki tek puan kaybını 5. haftada Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak yaşamıştı. Medipol Başakşehir, 8. haftada Aytemiz Alanyaspor'u, 10. haftada da Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1'le geçmişti.