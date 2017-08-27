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Galatasaray Odeabank'ın kamp programı

- Sarı-kırmızılı erkek basketbol takımı, yarın gideceği İtalya'nın Bormio kentinde 4 hazırlık maçı yapacak

Galatasaray Odeabank'ın kamp programı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nın, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki yurt dışı kamp programı belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre başantrenör Erman Kunter yönetimindeki takım, yarın İtalya'nın Bormio kentine gidecek.

Galatasaray Odeabank, Bormio'da 3 Eylül'de Pallacanestro Cantu, 4 Eylül'de Ratiopharm Ulm, 5 Eylül'de Fiat Torino, 8 Eylül'de AX Armani Exchange Olimpia Milan'la hazırlık maçında karşılaşacak.

İstanbul'a 9 Eylül'de dönecek sarı-kırmızılı takım, 13 Eylül'de ise Fransa'ya giderek Angers şehrinde Prostar Turnuvası'na katılacak. Burada 14 Eylül'de Cholet Basket, 15 Eylül'de Elan Chalon'la karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, 16 Eylül'de bu turnuvada bir maç daha yapacak.

Fransa'da 19 Eylül'de Cholet Basket'le bir hazırlık maçı daha oynayacak Galatasaray Odeabank, 20 Eylül'de İstanbul'a dönecek ve yeni sezon çalışmalarını burada sürdürecek.

Öte yandan Galatasaray Odeabank'ın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Alex Renfroe, Mehmet Yağmur, Dwight Hardy, Scotty Hopson, Emir Preldzic, DaJuan Summers, Cline, Rakeem Christmas, Ege Arar, Richard Hendrix, Serkan Aydın, Erol Yiğit Yaşa Şekeroğlu, Abdülkadir Çakır.


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