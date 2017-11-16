Galatasaray Odeabank'ta Cline'ın sözleşmesi feshedildi

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank, sezon başında transfer ettiği Timothy Joseph Cline'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2017-2018 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı forvet T.J. Cline ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti." denildi.
Cline, Galatasaray Odeabank formasıyla bu sezon ligde 1, Avrupa'da 4 karşılaşmada mücadele etti.
Muhabir: Elif Nur Çolak