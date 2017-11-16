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Galatasaray Odeabank'ta Cline'ın sözleşmesi feshedildi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank, sezon başında transfer ettiği Timothy Joseph Cline'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Galatasaray Odeabank'ta Cline'ın sözleşmesi feshedildi

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank, sezon başında transfer ettiği Timothy Joseph Cline'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2017-2018 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı forvet T.J. Cline ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti." denildi.

Cline, Galatasaray Odeabank formasıyla bu sezon ligde 1, Avrupa'da 4 karşılaşmada mücadele etti.

Muhabir: Elif Nur Çolak

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolGalatasaray OdeabankSporTahincioğlu Basketbol Süper LigiTimothy Joseph Cline
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