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Galatasaray Odeabank'ta Emir Preldzic riske edilmeyecek

- Sarı-kırmızılı takımın, ULEB Avrupa Kupası'nda İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav ile oynayacağı maçta Emir Preldzic görev alamayacak

Galatasaray Odeabank'ta Emir Preldzic riske edilmeyecek


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Odeabank'ta tecrübeli oyuncu Emir Preldzic, sarı-kırmızılı ekibin, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav ile yarın sahasında oynanacağı maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Emir Preldzic'in bugün yapılan antrenmana katılmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuzun tedavisine devam edilmekle birlikte, Emir Preldzic yarın oynanacak Hapoel Bank Yahav karşılaşmasında riske edilmeyecektir. Oyuncumuzun hafta sonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı oynanacak lig mücadelesinde sahada olması için sağlık ekibimiz gerekli tedavi programını uygulamaktadır."


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Anahtar Kelimeler:
BasketbolEmir PreldzicGalatasaray Odeabank
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