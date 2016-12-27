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Galatasaray Odeabank'ta transfer çalışmaları

- Sarı-kırmızılı basketbol takımı, Uruguaylı oyun kurucu Fitipaldo'yla anlaşmaya vardı

Galatasaray Odeabank'ta transfer çalışmaları


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, Uruguayoyun kurucu Bruno Fitipaldo'yla anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 1,84 metre boyundaki Uruguaylı oyun kurucu ile yapılan 1+1 yıllık sözleşmenin yarınki sağlık kontrolünün ardından resmiyet kazanacağı belirtildi.

İtalya Basketbol Ligi'nde Capo d'Orlando takımında forma giyen 25 yaşındaki basketbolcunun, bu sezon 15 sayı, 7,5 asist, 2,5 ribaunt, 1,3 top çalma ortalamalarıyla oynadığı aktarıldı.

Fitipaldo'nun, Uruguay Milli Takımı'nda da forma giydiği kaydedildi.

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BasketbolBruno FitipaldoGalatasaray OdeabankOyun KurucuURUGUAY
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