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Galatasaray, Oğuzhan Kayar ile yollarını ayırdı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Kayar'ın sözleşmesini feshetti.Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada,...

Galatasaray, Oğuzhan Kayar ile yollarını ayırdı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Kayar'ın sözleşmesini feshetti.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Oğuzhan Kayar ile sözleşmemiz karşılıklı olarak bedelsiz sona erdirilmiştir." denildi.

Manisaspor'dan 2013-2014 sezonunun devre arasında transfer edilen ancak sarı-kırmızılı takımda forma şansı bulamayan genç futbolcu, daha önce Manisaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfaspor ve Aydınspor 1923'e kiralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayOğuzhan KayarSüper LigSüperlig
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