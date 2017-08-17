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Galatasaray, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Osmanlıspor ile 19 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin...

Galatasaray, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Osmanlıspor ile 19 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, topa sahip olma çalışmasıyla başladı. Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ilk olarak minyatür kalelerde çeşitli çalışmalar yaptı. Oyuncular, son bölümde ise savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durdu.

Galatasaray, yarın akşam gerçekleştireceği idmanla Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılı takım, saat 21.30'da THY ait özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayOsmanlısporSüperlig
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