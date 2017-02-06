Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Karbonhidrat sayımı tekniği Turizm gelirleri AXA Grup Üst Yöneticisi Lejeune sağlık harcamaları
Kayakçıların yeni gözdesi oldu
Kayakçıların gözdesi oldu
Robokurtlar ilk kez oyunda
Wolfteam tarihinde bir ilk
İhracatta atağa kalktık
İlaçta atağa kalktık
Kırmızı sepetlerle yılda yüzde 14 tasarruf
Tasarruf için “kırmızı sepetler”
Teknoloji gündemi 2017'de yoğun olacak
Teknoloji gündemi yoğun olacak

Galatasaray sağlık heyetinin zorlu mesaisi

- Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün en kısa zamanda sahalara dönmesi için çalışılıyor

Galatasaray sağlık heyetinin zorlu mesaisi


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı'nın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e karşı oynadığı maçta sakatlanan Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün bir an önce sahalara dönebilmesi için yoğun bir çalışmaya girildi.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, ligde oynanacak önemli maçlar öncesi Selçuk, Sneijder ve Carole için sağlık heyeti yoğun bir mesai harcıyor.

Selçuk ve Sneijder'in sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma, Carole'ün ise sağ ayak bileğinde dış yan bağ zedelenmesi ile ödem tespit edilirken, Sneijder'in durumunun diğer oyunculara göre biraz daha kötü olduğu bildirildi.

Orta düzey kas zorlanmalarında tedavinin 4-6 hafta sürdüğü, sakatlığın üst ön adale grubunda olması nedeniyle sürenin kısalabileceği ve sağlık heyetinin de bu doğrultuda Selçuk ile Sneijder'i en kısa zamanda oynayabilecek duruma getirmeyi planlandığı paylaşıldı. Ayak bileğinden sakatlanan Carole'ün ise tedaviye çabuk yanıt verdiği belirtildi.

Carole ile Selçuk'un hafta sonu oynanacak Kayserispor maçına az da olsa yetişme ihtimalinin bulunduğu, Sneijder'in ise bir sonraki hafta yapılacak Çaykur Rizespor maçına yetişmesi için çalışıldığı aktarıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayLionel CaroleSakatlıklarSelcuk InanWesley Sneijder
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.