



İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 4-1 yenen Galatasaray, sezona 3 puanla başladı.

Son 2 sezonda ligde beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor karşısında ortaya koyduğu futbol ve attığı gollerle taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, 16. dakikada Tolga Ciğerci, 35. dakikada Belhanda, 37 ve 87. dakikalarda ise Gomis'in golleriyle sonuca giderken, Kayserispor'un tek golü 30. dakikada Levent Gülen'den geldi.

Bu sonuçla lige iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da taraftarlar takımlarını maç sonunda uzun süre alkışladı. Karşılaşma sonunda Muslera'yı sahaya davet eden taraftarlar, oyuncuya saha ortasında "üçlü" çektirdi.





- Belhanda takla attı





Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri Belhanda ve Gomis, attıkların gollerin ardından kendileriyle özdeşleşen hareketleriyle gol sevinci yaşadı.

Belhanda, takımını 2-1 öne geçiren golü sonrası takla atarak sevinç yaşarken, Gomis ise her iki golünün ardından tribünler önünde aslan yürüyüşü taklidi yaptı.





- Yeni transferler göz doldurdu





Kayserispor karşısındaki mücadelesiyle alkış alan Galatasaray'da yeni transferlerin performansı göz doldurdu.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri Mariano Ferreira Filho, Maicon Pereira Roque, Fernando Reges, Badu Ndiaye, Younes Belhanda ve Bafetimbi Gomis maçta forma giyerken, bu oyuncular sergiledikleri futbolla beklentileri karşıladı.

Yeni transferlerden Gomis 2 gol, 1 asist, Belhanda ise 1 gol, 1 asistle maçı tamamladı.





- Evinde üst üste 10. kez galibiyetle başladı





Kayserispor'u mağlup eden Galatasaray, sahasında oynadığı sezon açılış maçlarında üst üste 10. kez kazanmayı başardı.

Evinde son sezon açılış karşılaşmasını 1999-2000 sezonu ilk haftasında Gazinatepspor'a 2-1 yenilerek alan sarı-kırmızılı ekip, ardından taraftarı önünde ligin ilk hafta maçlarının hepsini kazanmayı bildi.

Galatasaray'ın sahasında çıktığı son 11 açılış maçı ve sonuçları şöyle:

Sezon

Maç

Sonuç

1999-2000

Galatasaray-Gaziantepspor

1-2

2002-2003

Galatasaray-Samsunspor

4-1

2003-2004

Galatasaray-Diyarbakırspor

2-1

2004-2005

Galatasaray-Konyaspor

3-1

2005-2006

Galatasaray-Konyaspor

2-1

2007-2008

Galatasaray-Çaykur Rizespor (Seyircisiz)

4-0

2008-2009

Galatasaray-Denizlispor

4-1

2012-2013

Galatasaray-Kasımpaşa

2-1

2013-2014

Galatasaray-Gaziantepspor

2-1

2016-2017

Galatasaray-Kardemir Karabükspor

1-0

2017-2018 Galatasaray- Kayserispor 4-1





- Tudor yerinde duramadı





Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Igor Tudor, Kayserispor maçı süresince adeta yerinde duramadı.

Sık sık saha kenarına kadar gelerek oyuncularına taktik veren Hırvat teknik adam, atıllan gollerin ardından da büyük sevinç yaşadı.

Sevincini teknik heyetiyle sarılarak kutlayan Tudor, maçın son dakikasına kadar sürekli oyuncularına ikazlarda bulundu.





- Ndiaye'ye alkış, Sinan'a ıslık





Galatasaray taraftarları, maçın 72. dakikasında oyundan alınan Badu Ndiaye'ye sevgi gösterilerinde bulunurken, yerine giren Sinan Gümüş'ü ise ıslıkladı.

Maçtaki mücadelesiyle dikkatleri çeken Ndiaye, saha kenarına gelirken tüm stadın alkışını aldı. Yedek kulübesine oturmasına karşın alkışların sürmesi üzerine Ndiaye, tekrar saha kenarına kadar gelerek taraftarlara yine alkışla cevap verdi.

Takımdan ayrılmak istediği açıklanan ancak kendisine kulüp bulamayan Sinan Gümüş ise sahaya girdiği anda ıslıklarla protesto edildi. Bu oyuncunun ayağına her top geldiğinde tribünlerden ıslıklar yükseldi.

Öte yandan, oyundan alınan isimlerden Fernando ve Belhanda'da yine alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı.





- Koray Günter, 1 sezon sonra formasına kavuştu





Karşılaşmanın 82. dakikasında Fernando'nun yerine oyuna giren Koray Günter, 1 sezon aradan sonra formasına tekrar kavuştu.

Genç savunma oyuncusu, geçen sezon öncesi hazırlık maçında yaşadığı ağır sakatlığın ardından hiçbir resmi maçta oynayamamıştı.





- Galatasaray'dan anlamlı davranış





Galatasaray Kulübü, iki minik taraftarını Kayserispor maçında ağırlayarak anlamlı bir davranışa imza attı.

Sarı-kırmızılı kulüp, serebral palsi hastası Göktu Bozdemir ile geride kalan sezon Fenerbahçe derbisinde yenilen gol sonrası göz yaşlarıyla ekranlara yansıyan Mecit Doruk Karpuz'u Türk Telekom Stadı'nda ağırladı.

Öte yandan, müsabakayı 31 bin 419 biletli izleyicinin takip ettiği duyuruldu.





- Kayserispor'da Lopes kırmızı kart gördü





Kayserisporlu oyuncu Tiago Lopes, kırmızı kart görerek maçı tamamlayamadı.

Müsabakanın 40. ve 85. dakikalarında gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalan Lopes, takımının son dakikaları 10 kişi oynamasına neden oldu.