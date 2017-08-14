Galatasaray sezona galibiyetle başladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında, Kayserispor'u ağırladı.

Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 16. dakikada öne geçti. Rodrigues'in sağdan sert ortasında altıpas içinde Tolga Ciğerci'nin bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

29. dakikada Kayserispor, beraberliği yakaladı. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı korner atışında Tolga Ciğerci'nin markajından kurtulan Levent Gülen, altıpas üzerinde kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'ya da çarpan top ağlara gitti: 1-1

35. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha öne geçti. Mariano'nun ceza sahasına gönderdiği topu Gomis, Belhanda'ya indirdi. Faslı futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazda şık bir vuruşla kaleci Lung'un üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

37. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Gomis, iki futbolcudan sıyrıldıktan sonra yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1

İlk yarının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve Galatasaray, devre arasına 3-1 önde girdi.

İkinci yarı

Maçın 87. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Gomis, attığı golle skoru 4-1 yaptı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma Galatasaray'ın 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Muhabir: Emrah Oktay



