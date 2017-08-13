Galatasaray sezona yenilenen kadrosuyla başlayacak





İSTANBUL (AA) - MEHMET FATİH DUMAN - Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu Kayserispor önünde açacak Galatasaray, kadrosunda önemli değişiklikler yaptı.

Transfer dönemini oldukça yoğun geçiren sarı-kırmızılı ekip, son iki sezonda yaşanan hayal kırıklıklarının ardından bu kez işi sıkı tutarken, şu ana kadar kadrosunu 6 önemli isimle takviye etti.

Galatasaray'da transfer döneminin sonuna kadar çalışmaların süreceği aktarılırken, ligin başlangıcında forma giyebilecek şekilde kadroya dahil edilen isimler, Younes Belhanda (Dinamo Kiev), Maicon Pereira Roque (Sao Paulo), Mariano Ferreira Filho (Sevilla), Bafetimbi Gomis (Swansea City), Badou Ndiaye (Osmanlıspor) ve Fernando Francisco Reges (Manchester City) oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte anlaşma sağlandığı belirtilen isimlerden West Ham United'dan Sofiane Feghouli ise henüz İstanbul'a gelmedi.





- 9 oyuncu ayrıldı





Galatasaray'ın geride kalan sezon kadrosunda bulunan isimlerden 9'u, takımdan ayrıldı.

Sarı-kırmızılı yönetim, Armindo Bruma'yı Leipzig'e, Semih Kaya'yı Sparta Prag'a, Cenk Gönen'i Malaga'ya, Lukas Podolski'yi Vissel Kobe'ye, Salih Dursun'u Antalyaspor'a satarken, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Wesley Sneijder ise Fransız ekibi Nice'in yolunu tuttu.

Ayrıca, sözleşmeleri sona eren isimlerden Sabri Sarıoğlu, Göztepe'yle, Aurelien Chedjou, Medipol Başakşehir'le anlaşırken, kiralık sözleşmesi dolan Josue Pesqueira da kulübü Porto'ya döndü.

Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Hakan Balta, Nigel de Jong ve Luis Cavanda, henüz başka bir takımla anlaşmadı.





- Sezon öncesi 5 hazırlık maçı yapıldı





Sarı-kırmızılı futbol takımı, Süper Lig'de yeni sezon öncesi 2 ayrı kamp dönemi geçirirken, 5 özel müsabaka oynadı.

Bu maçlardan 3'ünü kazanan Galatasaray, 1 karşılaşmayı kaybederken, 1 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın hazırlık döneminde oynadığı özel maçlar ve sonuçları şöyle oldu:

Rakip Skor Goller Gyirmot (Macaristan) 1 - 0 Ryan Donk Györ (Macaristan) 2 - 0 Younes Belhanda, Eren Derdiyok Eskişehirspor 2 - 1 Maicon, Younes Belhanda / Bruno Mezenga Akhisar Belediyespor 1 - 1 Garry Rodrigues / Soner Aydoğdu Hertha Berlin (Almanya) 1 - 2 Eren Derdiyok / Karim Rekik, Vedad Ibisevic





- İlk resmi maçlarda hayal kırıklığı





Sezonun ilk resmi maçlarını UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynayan Galatasaray, aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşattı.

Bu turda İsveç temsilcisi Östersunds ile eşleşen sarı-kırmızılı takım, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybederken, Türk Telekom Stadı'ndaki rövanş müsabakasında da 1-1 berabere kaldı.

Favori olarak gösterildiği eşleşmede istediği sonuçları alamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne henüz temmuz ayında veda ederek beklentilerin çok altında bir performans ortaya koydu.