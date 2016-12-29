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Galatasaray, Sigthorsson'u borsaya bildirdi

- Sarı-kırmızılı kulüp, İzlandalı futbolcuya sözleşme fesih bedeli olarak 400 bin avro verecek

Galatasaray, Sigthorsson'u borsaya bildirdi


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, İzlandalı futbolcu Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesinin 400 bin avro karşılığında feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray Sporti̇f Sınai̇ ve Ti̇cari̇ Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kolbeinn Sigthorsson ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya kalan kontrat bedeli olan 1 milyon 180 bin avro yerine 400 bin avro fesih tazminatı ödenecektir." denildi.

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FutbolGalatasarayKolbeinn SigthorssonSpor Toto Süper LigSüperlig
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