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Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink: Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi gerekirdi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilerek elenen Galatasaray'ın teknik direktörü Jan Olde Riekerink, üzgün oduklarını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink: Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi gerekirdi

İSTANBUL (AA) - Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Riekerink, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleri olduğunu belirterek, "Şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nın dışında kaldık, çok üzgünüz." dedi.

Maç içinde yeterince agresif olamadıklarını anlatan Hollandalı çalıştırıcı, "Basit top kayıpları yaptık. Bu şekilde rakibe yardım ettik. İkinci yarı biraz toparlandık ama golü çok geç bulduk. Beraberlik yakalama şansımız da oldu ancak değerlendiremedik." diye konuştu.

Yaşadıkları şanssız sakatlıklar olduğunu aktaran Riekerink, "Hakem eleştirme yönünde bir tarzım yok ancak benim gördüğüm kadarıyla rakibin ilk golü ofsayttı. Önümde gerçekleşen pozisyonda Emre Belözoğlu'nun da kesinlikle kırmızı kart görmesi gerekirdi. Oyuncumaza yönelik sportmenlik dışı hareketi vardı." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

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