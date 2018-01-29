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Galatasaray TEMSA ile yola çıkıyor

TEMSA'nın Maratonu Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyor.

Galatasaray TEMSA ile yola çıkıyor

TEMSA, Karayolu Ulaşım Sponsoru olduğu Galatasaray için yeni bir reklam filmi hazırladı. Galatasaray U18 Takım Kaptanı Recep Gül’ün başrolde olduğu filmde, gençlere sahip çıkmanın ve altyapının önemine dikkat çekildi.
Özel tasarım ile üretimini yaptığı Maraton ile çekilen reklam filmi TEMSA’nın “Bu Otobüs Diğerlerine Benzemez” ana mesajıyla hazırlandı. Bir sporcunun başarıya giden yoldaki zorlu mücadelesinin, azmin ve fedakârlığın aktarıldığı film, Türk sporunun gelişiminde gençlere sahip çıkmanın ve altyapıların önemine de dikkat çekiyor. Filmde Recep Gül’ün yanı sıra Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Selçuk İnan, Eray İşcan, Cedric Carrasso ve Koray Günter gibi Galatasaray’ın yıldız oyuncuları da yer alıyor.

Reklam filmi için: https://youtu.be/TYn1Ql4p1FU
 

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTemsa
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