Galatasaray, Terim yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'de 24 Aralık Pazar günü Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Galatasaray'da Terim'in 4. dönemi resmen başladıGalatasaray'da dördüncü Fatih Terim dönemi başlıyor
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılılar, göreve getirilen teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de takip ettiği antrenmandan sonra Fatih Terim futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Muhabir: Ercan Çakar