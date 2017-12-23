Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC Subaru XV
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Galatasaray, Terim yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Galatasaray, Terim yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'de 24 Aralık Pazar günü Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Terim'in 4. dönemi resmen başladıGalatasaray'da dördüncü Fatih Terim dönemi başlıyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılılar, göreve getirilen teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de takip ettiği antrenmandan sonra Fatih Terim futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Muhabir: Ercan Çakar

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Spor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5