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Galatasaray Terim'i resmen açıkladı

Galatasaray Kulübü, futbol takımı teknik direktörlüğü için Fatih Terim ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray Terim'i resmen açıkladı

İSTANBUL

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, Fatih Terim ile 2018-2019 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1,5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1 milyon avro ve 2018-2019 futbol sezonu için 2 milyon avro ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500 bin avro başarı primi ödenecektir." ifadeleri kullandı.

Muhabir: Emrah Oktay

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Fatih TerimFutbolGalatasaraySporSüper Lig
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