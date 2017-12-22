Galatasaray Terim'i resmen açıkladı

İSTANBUL

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, Fatih Terim ile 2018-2019 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1,5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1 milyon avro ve 2018-2019 futbol sezonu için 2 milyon avro ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500 bin avro başarı primi ödenecektir." ifadeleri kullandı.

Muhabir: Emrah Oktay