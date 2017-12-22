Galatasaray, Terim'in ücretinde düzeltmeye gitti





İSTANBUL (AA) - Galatasaray, yeniden futbol takımın başına gelen teknik direktör Fatih Terim'in alacağı ücret konusunda düzeltme yaptı.

Terim ile anlaşmanın sağlandığı yönünde daha önce Borsa İstanbul'a açıklama gönderen ve burada tecrübeli teknik adama 2017-2018 sezonun 2. yarısı için 1 milyon avro ödeme gerçekleştirileceğini bildiren Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, akşam saatlerinde bir açıklama daha yaparak bu ücretin aylık 1905 lira olacağını bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Terim'e 2018-2019 sezonu için vereceği 2 milyon avroyu da 3 milyon avroya çıkardı.

Galatasaray'ın borsaya gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan ikinci açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için aylık 1905 lira üzerinden anlaşmaya varılmış olup, 2018-2019 futbol sezonu için ise 3 milyon avro ücret ödenecektir. Ayrıca Süper Lig şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500 bin avro başarı primi ödenecektir." ifadelerine yer verildi.