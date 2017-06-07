



İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Neslihan Demir Güler, sarı-kırmızılı camiaya katıldığı için çok heyecanlı olduğunu ve yeni sezon için sabırsızlandığını söyledi.

Eczacıbaşı VitrA'nın 7 sezon formasını giyen, kaptanlığını yapan ve geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a transfer olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı ufak sakatlığın üzerine çalışmalar yaptığını ve yeni sezon öncesinde kendini gayet iyi hissettiğini belirtti.

Eski kulübünde 7 sezon boyunca mutlu bir şekilde forma giydikten sonra Galatasaray'a transfer olduğunu bildiren Neslihan, "Galatasaray'a transfer olduğum için çok heyecanlıyım. Benim için çok değişik bir macera olacak. Yeni sezonun açılması için sabırsızlanıyorum. Umarım sezon sonunda hak ettiğimiz yerlerde oluruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı taraftarların kendisini çok iyi karşıladığını ifade eden 33 yaşındaki voleybolcu, şöyle devam etti:

"Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi maçlarda yalnız bırakmayacaklarına olan inancım tam. Onları tribünde görmeyi çok istiyoruz. Galatasaray çok büyük bir spor kulübü. Doğal olarak Galatasaray, tüm kupalara adaydır. Bizler de bunun bilincinde olarak tüm kupalar için savaşacağız."





- "Avrupa şampiyonu olacağız"





Neslihan Demir Güler, A Milli Bayan Voleybol Takımı'nın, Avrupa şampiyonu olacağına inandığını dile getirdi.

Şampiyona öncesinde çalışmalara son sürat devam ettiklerini ve turnuva sonrasında uzun soluklu bir lig maratonu yaşayacaklarını aktaran Neslihan, "Çok yoğun bir fikstürümüz var. Oldukça yoruluyoruz ama bu sporun doğasında var. Bu maçları oynamak zorundayız. Elimizden geldiğince motivasyonumuzu en üst seviyede tutmalı ve keyif almalıyız." diye konuştu.

Neslihan, Avrupa kıtasının voleybolda çok güçlü bir yere sahip olduğunu ve her rakibe sonsuz saygı duyduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Turnuva oynama psikolojisi liglere göre biraz daha değişik. Her gün maç oynadığınız için adım adım gitmek zorundasınız. O gün oynayacağınız maçı düşünmek zorundasınız. Bunu en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Takımımız başına yeni gelen Giovanni Guidetti'nin bize çok büyük katkılarının olacağına inanıyorum. İnşallah şampiyon olacağız, neden olmasın. Kazanmak için sonuna kadar savaşacağız."