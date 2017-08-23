Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nı doldurma peşinde





İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Cuma günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Galatasaray, tribünleri doldurmayı hedefliyor.

İlk 2 haftadaki maçlarında Kayserispor'u 4-1, Osmanlıspor'u ise 3-1 yenerek lige iyi bir başlangıç yapan ve sergilediği oyunla spor kamuoyundan övgü alan sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor'a karşı dolu tribünler önünde oynama hedefi koydu.

Sosyal medya üzerinden yapılan duyurularda, Demir Grup Sivasspor maçına 50 bin taraftarın gelmesi çağrısında bulunuldu. Bugüne kadar 31 binin üzerinde kombine kart satışı gerçekleştiren Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi yaklaşık 20 bin de bilet satmayı planlıyor.

Toplam 52 bin 223 koltuk kapasiteli Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 21.45'te başlayacak.





- Biletler satışta





Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Maç biletleri için belirlenen fiyatlar, 40 ila 300 lira arasında değişiyor.

GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak bugün çıkartılan biletlerin genel satışına ise yarın başlanacak.