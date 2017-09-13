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Galatasaray Voleybol Turnuvası, yarın başlayacak

- Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın düzenlediği turnuvaya Efeler Ligi takımlarından Jeopark Kula Belediyespor, İran'ın Kalleh ve Bulgaristan'ın Lukoil Neftohimik temsilcileri katılacak

Galatasaray Voleybol Turnuvası, yarın başlayacak


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlediği turnuva yarın başlayacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 16 Eylül Cumartesi gününe kadar sürecek turnuva, Galatasaray Taç Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Galatasaray Voleybol Turnuvası'nda sarı-kırmızılıların yanı sıra Efeler Ligi takımlarından Jeopark Kula Belediyespor, İran'ın Kalleh ve Bulgaristan'ın Lukoil Neftohimik takımları mücadele edecek.

Turnuvanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Galatasaray-Jeopark Kula Belediyespor

19.30 Lukoil Neftohimik-Kalleh

15 Eylül Cuma:

17.00 Galatasaray-Lukoil Neftohimik

19.30 Jeopark Kula Belediyespor-Kalleh

16 Eylül Cumartesi:

14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Lukoil Neftohimik

16.30 Galatasaray-Kalleh

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