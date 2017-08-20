Galatasaray yenilenen kadrosuyla göz dolduruyor





İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Süper Lig'de sezona yenilenen kadrosuyla başlayan ve oynadığı iki karşılaşmayı da farklı skorla kazanan Galatasaray'da yüzler gülüyor.

Geride kalan iki sezonda sergilediği performansla beklentilerin uzağında kalan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, yeni sezon öncesinde kadrosunda büyük bir revizyona gitti.

Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray, Younes Belhanda, Maicon Pereira Roque, Mariano Ferreira Filho, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Fernando Francisco Reges ve Sofiane Feghouli gibi önemli oyuncuları transfer etti.

Sarı-kırmızılı ekipte Armindo Bruma, Semih Kaya, Cenk Gönen, Lukas Podolski, Salih Dursun, Wesley Sneijder, Sabri Sarıoğlu, Aurelien Chedjou, Josue Pesqueira ile yollar ayrılırken, Hakan Balta, Nigel de Jong ve Luis Cavanda da kadro dışı bırakıldı.





- Yeni transferler göz dolduruyor





Galatasaray'ın yeni transferleri ilk iki haftada sergiledikleri performansla camianın yüzünü güldürdü.

Teknik direktör Igor Tudor, sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli dışındaki 6 yeni transfere, ligde oynadıkları iki karşılaşmada da ilk 11'de görev verdi.

Yeni oyunculardan Maicon, güçlü fiziği ve tecrübesiyle stoperde güven verirken, vatandaşı Mariano da sağ bekteki mücadelesiyle dikkati çekti.

Galatasaray'da savunmanın önünde görev yapan Fernando ise iki maçta da takımının en verimli isimlerinden oldu. Brezilyalı futbolcu, forma giydiği iki karşılaşmada da takımının en fazla topla buluşan ve isabetli pas atan oyuncusu olmayı başardı.

Osmanlıspor'dan transfer edilen Ndiaye, ilk iki haftada takımın hücuma çıkmasında büyük rol oynarken, Belhanda da attığı bir gol ve yaptığı bir asistle gol yollarında önemli katkı sağladı.

Galatasaray'ın yeni forveti Gomis ise ilk iki maçta istekli futbolu ve attığı gollerle göz doldurdu.





- Goller de yenilerden





Galatasaray'ın Süper Lig'de ilk iki haftada attığı 7 golün 5'ini yeni transferler kaydetti.

Sarı-kırmızılı takımın ilk haftada Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada yeni isimlerden Gomis 2 kez ağları havalandırırken, Belhanda ise bir kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Osmanlıspor karşısında 3-1 kazanılan müsabakada ise Gomis ve Maicon birer kez gol sevinci yaşadı.





- Eskilerin performansı da arttı





Galatasaray'ın kadrosundaki revizyon, ilk iki maçta görev alan eski futbolcuların performansına da yansıdı.

Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Fernando Muslera dışında ilk iki maçta daha önce kadroda bulunan Serdar Aziz, Martin Linnes, Tolga Ciğerci ve Garry Rodrigues ilk 11'de forma giydi.

Geçen sezon forma giydiği 24 karşılaşmada skora katkısı olmayan Tolga Ciğerci, bu sezon oynadığı iki maçta gol atmayı başardı. Tolga, Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında birer kez ağları havalandırdı.

Kanatta görev yapan Rodrigues ilk iki haftada 2 asist yaparken, sol bekte formayı Lionel Carole'den alan Linnes ise bu maçlarda bir kez gol pası veren isim oldu.





- Galibiyet serisini 6'ya çıkardı





Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarını kazanarak, geçen sezondan gelen galibiyet serisini 6'ya çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezonun son 4 haftasında Gaziantepspor, Osmanlıspor, Alanyaspor ve Atiker Konyaspor ile oynadığı maçlardan galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray, en son, şampiyon olduğu 2014-2015 sezonunda üst üste 6 maç kazanmıştı.





- Östersunds hezimetini unutturdu





Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk iki haftasında iyi futbol oynayarak aldığı galibiyetler, UEFA Avrupa Ligi elemesinde Östersunds karşısında yaşanan hezimeti de unutturdu.

Sarı-kırmızılı takımın, İsveç ekibine elenmesi camiada büyük tepki çekerken, taraftarlar kulüp başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Igor Tudor'u istifaya davet etmişti.

Yapılan transferler ve ligde alınan iyi sonuçların ardından özellikle kombine kartlara büyük ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, Osmanlıspor ile oynanan maçta da Tudor'u tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.