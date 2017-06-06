Galatasaray'da 18 oyuncu gol üretti

İSTANBUL - MEHMET FATİH DUMAN

Galatasaray Futbol Takımı'nın tamamlanan sezonda yaptığı resmi maçlardaki en golcü isim, Lukas Podolski olarak dikkati çekti.

Devre arasında Japon ekibi Vissel Kobe'ye satıldığı ve sezon sonunda yeni takımına gideceği duyurulan Podolski, son maçına kadar etkili performansını sürdürdü ve toplam 17 gole imza attı.

Lukas Podolski, Süper Lig'de 7 kez rakip fileleri havalandırırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 10 gole ulaştı.

Ligin golcüleri, Eren ve Yasin

Sarı-kırmızılı ekipte Podolski'nin ardından 12 golle Eren Derdiyok, 11'er golle de Bruma ve Yasin Öztekin gelirken, bu üç oyuncu, takımın ligdeki en skorer isimleri oldular.

Ürettiği 11 golün tamamını Süper Lig'de kaydeden Bruma, bu kulvarda rakip ağları en çok havalandıran oyuncu konumunda bulunurken, Eren Derdiyok, ligde 10, Türkiye Kupası'nda 2, Yasin Öztekin'in ise ligde 10, Türkiye Kupası'nda 1 golle sezonu tamamladı.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman