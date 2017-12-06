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Galatasaray'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü sahasında yapacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde...

Galatasaray'da Akhisarspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü sahasında yapacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Dar alanda pas ve top kapma çalışmaları yapan sarı-kırmızılı takımın, ardından altışarlı 4 takım halinde bir turnuva gerçekleştirdiği kaydedildi. Antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 çift kale maç yapıldığı belirtildi.

Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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AntrenmanFutbolGalatasaraySüper LigSüperligTeleset Mobilya Akhisarspor
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