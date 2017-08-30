Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmana futbolcular, dar alanda pas ve pres çalışmasıyla başladı.
Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda 4'e 4 turnuva yapıldı. Turnuvayı Abdussamed Karnuçu, Koray Günter, Sinan Gümüş ve Bafetimbi Gomis'ten oluşan takım kazandı.
İdmanda, milli takımlarda bulunan Selçuk İnan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Fernando Muslera, Martin Linnes, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Younes Belhanda ve Eren Derdiyok yer almadı.
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.