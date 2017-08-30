Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi Kurmay Albay Muzaffer Düzenli Böcek ilaçlı yumurta
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Balık fiyatları ucuzlayacak
Balık fiyatları ucuzlayacak
Tavuk etine zam
Tavuk etine zam
Bakımı ihmal edilmemeli
Bakımı ihmal edilmemeli
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi

Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmana futbolcular,...

Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmana futbolcular, dar alanda pas ve pres çalışmasıyla başladı.

Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda 4'e 4 turnuva yapıldı. Turnuvayı Abdussamed Karnuçu, Koray Günter, Sinan Gümüş ve Bafetimbi Gomis'ten oluşan takım kazandı.

İdmanda, milli takımlarda bulunan Selçuk İnan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Fernando Muslera, Martin Linnes, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Younes Belhanda ve Eren Derdiyok yer almadı.

Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntalyasporAntrenmanFutbolGalatasaraySüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5