Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları





İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile 10 Eylül Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Jason Denayer de katıldı. İlk ve ikinci bölümde takımla çalışan Belçikalı oyuncu, daha sonra kondisyoner eşliğinde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, dar alanda pas, top kapma ve topa sahip olma çalışmalarının ardından bir süre ayak tenisi oynadı. Ayak tenisi maçını Ahmet Çalık, Tarık Çamdal, Yasin Öztekin ve Emrah Başsan'ın yer aldığı ekip kazandı. Antrenmanın bu bölümünde Bafetimbi Gomis, bireysel gol vuruşu ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.15'te Eyüpspor ile bir hazırlık maçı yapacak. 3 Eylül Pazar gününü izinli geçirecek olan Galatasaraylı futbolcular, Antalyaspor maçının hazırlıklarına 4 Eylül Pazartesi günü akşam yapacakları idmanla devam edecek.