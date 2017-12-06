Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor Ali eser
Yeni pazarlama müdürü
Pazarlamaya yeni müdür
Yeni otobüsler seferde
Yeni otobüsler seferde
Enflasyon hedefini açıkladı
Enflasyon hedefini açıkladı
Kış tedbirleri
Kış tedbirleri
Bilişimde yeni hedefler
İletişimde yeni hedefler

Galatasaray'da Ayhan Akman'ın burnu kırıldı

- Önceki günkü idmanda aldığı darbe nedeniyle burnu kırılan Ayhan Akman, ameliyat edildi

Galatasaray'da Ayhan Akman'ın burnu kırıldı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ayhan Akman'ın burnunun kırıldığı ve ameliyat edildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Önceki gün yapılan antrenmanda aldığı darbe sonrası burnunda kırık oluşan Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ayhan Akman, aynı gün Florya'da gerçekleştirilen ilk müdahalesinin ardından bu sabah başarılı bir operasyon geçirdi." denildi.

Ayhan Akman için geçmiş olsun mesajının yer aldığı açıklamada, "Sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'in Kulak Burun Boğaz Bölümü'nde yapılan operasyonun ardından durumu iyi olan Ayhan Akman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa zamanda sağlığına yeniden kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ayhan AkmanFutbolGalatasaraySüper LigSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5