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Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

- Sarı-kırmızılı ekipte Podolski, Sinan Gümüş ve Tolga Ciğerci'nin Aytemiz Alanyaspor maçında oynamayacakları açıklandı

Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Sarı-kırmızılı futbolcular, idmanın medya mensuplarına açık tutulan bölümünde istasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Isınma bölümünde takımla çalışan Eren Derdiyok ve Aurelien Chedjou, daha sonra ayrı koşu yapıp, tesislere girdi.

Tedavileri devam eden Sigthorsson, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Podolski'nin yanı sıra, Sneijder ile De Jong da sahaya çıkmadı.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği idmanla Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.


- Sakat futbolcuların durumu


Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, tedavisi devam eden oyuncuların son durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

Eren Derdiyok, Chedjou, Sneijder ve De Jong'un sakatlıkları olmadığını dile getiren İnce, "Bu oyuncular, kendileri için hazırlanan özel program çerçevesinde çalışıyorlar. Hafta sonu oynamalarına engel bir durum mevcut değil." dedi.

Yener İnce, tedavileri süren isimlerden Podolski, Sinan Gümüş ve Tolga Ciğerci'yi Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında oynatmayacaklarını aktararak, "Podolski'nin tedavisi çok iyi gidiyor. İkinci yarı hazırlıklarının başlayacağı 4 Ocak'tan itibaren bizimle beraber olacak. Sinan Gümüş gayet iyi durumda ve kuvvet çalışmaları yapıyor. Tolga Ciğerci de aynı şekilde kuvvet çalışıyor. Bu oyuncular hafta sonu forma giyemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ağır bir sakatlık geçiren Serdar Aziz'in ameliyat edilmeyeceğine dikkati çeken İnce, "Kendisi için özel bir dizlik yaptırdık. Onu 6-8 hafta arası kullanacak. Sonra çalışmalara başlayacak." derken, Sigthorsson için ise "Takımdan ayrı çalışıyor. Bizde tedavi süreci tamamlandı. Artık kondisyonerlerle beraber çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

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