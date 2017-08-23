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Galatasaray'da birlik ve beraberlik gezisi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, futbol takımındaki birlik ve beraberliği artırmak amacıyla İstanbul Boğazı'nda tekne turu gezisi düzenledi.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının sabah idmanının ardından...

Galatasaray'da birlik ve beraberlik gezisi


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, futbol takımındaki birlik ve beraberliği artırmak amacıyla İstanbul Boğazı'nda tekne turu gezisi düzenledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının sabah idmanının ardından gerçekleştirilen tekne turu gezisine, başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, futbol direktörü Cenk Ergün, teknik direktör Igor Tudor ve ekibinin yanı sıra futbolcular ile ailelerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu sezon benzer organizasyonların rutin hale getirileceği kaydedildi.

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Dursun ÖzbekFutbolGalatasarayGalatasaray KulübüIgor TudorSüperlig
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