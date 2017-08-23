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Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde...

Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın, savunma ve hücum organizasyonlarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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AntrenmanDemir Grup SivassporFutbolGalatasaraySüperlig
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