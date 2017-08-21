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Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor mesaisi başladı

- Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özbek de antrenmanı takip etti

Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor mesaisi başladı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü, basın mensuplarına açık tutuldu.

Osmanlıspor ile oynanan maçın ilk 11'inde görev alan futbolcular antrenmanın ilk bölümünde yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Tüm futbolcuların katılımıyla baskı ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde, Osmanlıspor maçında görev almayan oyuncular dar alanda çift kale maç oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda tedavisine devam edilen Sofiane Feghouli, kondisyoner eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.

Bu arada takım doktoru Yener İnce, Feghouli'nin milli maçlar nedeniyle lige verilecek aranın ardından takıma katılacağını açıkladı.

Antrenmanı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile bazı divan kurulu üyeleri de takip etti. Özbek ve divan kurulu üyeleri, antrenmandan önce futbolcularla birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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