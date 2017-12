Galatasaray'da dördüncü Terim dönemi resmen başladı (2)

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Kaldığımız yerden devam etme zamanıdır. Geçmişte yakaladığımız başarıların üzerine çıkmak için buradayım." dedi.

Terim, kendisi için Türk Telekom Arena'da düzenlenen imza töreni sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin en önemli değerlerinden birine tekrar geldiğini vurgulayan Terim, şöyle konuştu:

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kaldığımız yerden devam etme zamanıdır. Geçmişte yakaladığımız başarıların üzerine çıkmak için buradayım. Başkan, ben ve ekibim çok çalışmak zorundayız. Kaldığımız yer yapacaklarımızın başlangıç noktasıdır, diye ümit ediyorum. İnşallah, geçmişteki başarıların üzerine çıkan bir performans sergileriz. Geçmişte yaptıklarımız önemli ama yeni başarılar üzerine koymak daha önemli. Çok daha güzel günlere gidip bu gururu tekrar yaşamak en büyük dileğim."





- "Bu bir meydan okuma"





Fatih Terim, Galatasaray'ın başına tekrar gelerek risk aldığını söyledi.

Daha önce sezon ortasında hiç takım almadığının hatırlatılması üzerine Terim, şunları kaydetti:

"Bu bir meydan okuma. Galatasaray benden görev istediği an hiçbir zaman kaçmam. Kariyerimi riske attım. Kariyerimi zaten Galatasaray'da yapmıştım. Kazandığım yerde kaybetmek de beni fazla üzmez. Öyle bir kaygım yok. İhtiyaç olursa son maçta da takımı alırım. Biz yarın gideriz, öbür gün geliriz. Zaten 'gel' diyorlar geliyoruz, git diyorlar gidiyoruz. Burayla özdeşleştik. Benim de kendime göre bazı hayallerim, rüyalarım var. Eksik olan bir şeyi 'deneyeyim' diyorum. Israrla, inatla onu sürdürüyorum. Kolay olmadığını biliyorum. Bazen ucuna kadar da geliyoruz. Olmaz denilen hayallerimizi Galatasaray'da gerçekleştirdik. Allah yardımcımız olsun."





- Şampiyonluk yarışı hakkında





Fatih Terim, şampiyonluk yarışında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in önemli işler yaptığını vurgulayarak, şunları söyledi:



"Beşiktaş'ı buradan son iki sezon için tebrik ediyorum, Şampiyonlar Ligi'nde de başarılar diliyorum. Şenol hoca da iyi işler yapıyor. Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe şampiyonluğun önemli adayları. Kayserispor ve Göztepe de bu grubu takip ediyor. Benim dikkatimi çeken en önemli olaylardan birisi, birçok Anadolu takımının her an her şeyi yapabilecek kapasitede olması. Ayrıca üst seviyedeki grubun içinde bir Trabzonspor var. Onu bir tarafa atmayalım. Onlar da Rıza hocayla gayet iyi gitmeye başladılar. Şampiyonluk adayları ne kadar çok olursa ben heyecanın ve zevkin o kadar yüksek olacağını düşünüyorum. Türkiye ligi, yavaş yavaş Avrupa tarafından da seyredilmesi gereken bir lig olma yolunda. Burada Türk antrenörlerinin önemli işler yaptığını bir kenara yazmak lazım."



Galatasaray'ın başına geçtiği ilk dönemdeki heyecanın aynısını şimdi de yaşadığını vurgulayan Terim, "Ben heyecan duymasam zaten 'bana müsaade' diyecek kadar erdemliyim. O nedenle ilk zamankinden daha heyecanlıyım. Kendime göre bazı hedeflerim var." ifadelerini kullandı.









- "Sol bekimiz yok"





Fatih Terim, takımın son durumu ve transferle ilgili gelen sorulara ise şöyle cevap verdi:

"Şu an 19-20 kişiyiz. Eksiğimiz var. Sol bekimiz yok. Sol ayaklı bir sol bekimiz yok. Var olan da ameliyat oldu. Kadromuzdan birini orada oynatacağız. Sol ayaklı olmayan bir futbolcuyu hiç oraya koymadım ama ilk defa bunu yaşayacağım. Bunun dışında şu iki gün içinde kazanmak adına ne yapabilirsek yapacağız. Ocak 21'e kadar oyun felsefesini oturtacağız. Onun çalışmasını yapacağız. En kısa zaman içinde bunları yaparız. Pazarı kazasız geçelim de... Bucaspor maçı öncesi bazı oyunculara izin verebiliriz. Hissettiğim kadarıyla mental yorgunluğu olanlar gözüküyor. Başkanımla çok şeffaf bir ilişki içinde gideceğiz. Acil şekilde bir rapor hazırlayacağız. Bunu başkan ve yönetimle paylaşacağız. Mevcut oyuncuların performansını yükseğe çekmek en büyük transferdir."

Hakan Balta'nın Türkiye Futbol Federasyonuna gönderilen listede olmadığını hatırlatan Terim, "Hakan Balta olsaydı sol bek oynayacaktı. De Jong'u da çağırdık antrenmana. İkinci yarının 28 kişilik kadrosunu yapana kadar epey bir mesai harcayacağız arkadaşlarımla." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, iyi bir kadroya sahip olduklarına yürekten inandığını anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Galatasaray'ın Avrupa'da olması lazım. Onun için sezon sonu sıralamanız belli. Kadroda bazı yerlere de ihtiyaç var. Söylenenle olan arasında bir fark var. Futbol pratikler oyunudur. Sonucu alamazsanız bir yere varamazsınız. Bir iki kaliteyi içeri sokmak mecburiyetindeyiz. Eğer, özellikle sol beke takviye yapamamamız durumunda, Carole'un bilgisini sormuştum. Bizim oyuncumuz bildiğim kadarıyla. Göztepe maçını oynadıktan sonra bir transfer listesi hazırlayacağız."

Galatasaray'ın her maça 3 puan için çıkacağını dile getiren Terim, "Gerek derbilerde gerek diğer maçlarda Galatasaray'ın herkesin istediği gibi her maçta üstünlük kurması lazım. Ne eksikse hep beraber konuşacağız. Derbi herkesin çok beklediği, kaybetmek istemediği maçlar. Kaybederken de reaksiyon göstermek benim için önemli. Galatasaray camiasının ' Kaybettik ama bugün müthiş savaştılar, formanın hakkını verdiler, gurur duyuyoruz.' demesi çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.





- Arda Turan sorusuna kısa cevap verdi





Fatih Terim, Barcelona'da forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'la ilgili soruya kısa bir cevap verdi.

Tecrübeli teknik adam, bir basın mensubunun, "Arda Turan'ın Galatasaray'a geri dönmek istediği konuşuluyor, bu konuda ne dersiniz?" sorusunu, "O sayın başkan ve yönetimin konusu. Ben biraz önce imzayı attım. Öyle bir konu yok. Benden evvel böyle bir konu olduysa bilmiyorum." şeklinde yanıtladı.









- "Galatasaray'ın muhteşem taraftarına teşekkür ederim"





Fatih Terim, Galatasaray taraftarına göstermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Teknik direktörlük koltuğunda başka birisi varken kendi isminin tribünlerde söylenmesinin sorulması üzerine Terim, şu cevabı verdi:

"Galatasaray'ın muhteşem taraftarına teşekkür ederim. Galatasaray taraftarı mutluysa kulüp başarılıdır. Samimiyetle söylüyorum, isminizi ne kadar duyarsanız duyun, kulübedeki her antrenör için empati yapmak lazım. Muhakkak insanın beğendiğini duymak, görmek hoşuna gider. Nerede kalmıştık derseniz, 'Antrenmanda kalmıştık.' derim. En son ayrılma haberini orada almıştım. Muhteşem taraftara sonsuz teşekkür ediyorum."

Fatih Terim, yardımcılarının hem yerli hem yabancı isimlerden oluşabileceğini, bunu da devre arası kampına gitmeden açıklayacağını aktardı.





- "Kızlarım istedi"





Fatih Terim, dün akşam sosyal medya hesabı Twitter'dan attığı "Nerede kalmıştık." mesajına da açıklık getirerek, şöyle konuştu:

"Uzun zaman önce kızlarım Buse ve Merve'nin aklına gelen bir fikirdi. 'Eğer bir şey olursa bir gün böyle yapalım' dediler. Sayın başkan KAP'a bildirirken, hiç huyum değildir ama 10 dakika müsaade istedim. Böyle bir tweet atmak istediğimi, söyledim. Anlayış gösterdi. Bunu kızlarıma söz verdiğim için yaptım. Bir hoşluk oldu güzel oldu. Tarihe geçmeyi severiz."





- "Ben hiç gitmedim"





Fatih Terim, 1996 yılında Galatasaray'a teknik direktör olarak ilk kez geldiğini anlatarak, "Aslında ben hiç gitmedim. Buna çok güzel bir örnek var. Bayern Münih'e baktığımızda, sıkıştığı zaman Jupp Heynckes geliyor. Camianızın sizi istediği zaman durum başka oluyor. Mesela Arsene Wenger ile aynı zamanda, 1996 yılında göreve başladık. Şu anda 21. yılı. Ben 21 yıl kalsaydım acaba burada neler olurdu. Bazen bunu düşünmeden edemiyorum. Burada benim de hatalarım vardır." diye konuştu.





- "Florya'yı tanıyamayacaksınız"





Fatih Terim, devre arasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir takım yenilikler yapacaklarını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ara kamp dönüşünde Florya'yı tanıyamayacaksınız. Biraz hareketlendireceğiz ve değiştireceğiz. Florya'dan başarı beklerken, tesisleri taşıyacağımız yeni yerde de dünyanın en iyi spor merkezlerinden birini yapmanın hazırlığı zamanı. Çünkü orası artık Galatasaray'a yetmiyor."





- Özbek: "Hocamız bir saniye düşünmedi"





Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise Fatih Terim'in hiç düşünmeden teklifi kabul ettiğini anlatarak, gelen sorular üzerine şunları kaydetti:

"Elbette hocamıza bıraktığımız operasyonel kısımlar belli. Ben bu manada hiçbir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Hocamızla birbirimizi tanıyoruz. Hocama ihtiyacımız olduğunu söylediğimde 1 saniye düşünmedi. Bir endişesi olsaydı birkaç soru sorardı. Fatih hoca kariyerindeki birinin hiç soru sormadan 'evet' demesi de çalışma ortamının güzelliğini anlatıyor. Galatasaray'ı parlak günlere taşıyoruz."

Özbek, 20 Ocak 2018'te yapılacak seçimde göreve gelecek başkana ne olursa olsun mayıs ayına kadar tüm Galatasaraylıların destek vermesini de istedi.

Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Dursun Özbek, üzerinde "Nerede kalmıştık" yazısının bulunduğu atkıyı Fatih Terim'e hediye etti.

(Bitti)