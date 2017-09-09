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Galatasaray'da Feghouli Antalya kafilesinde

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Antalya'ya gitti.

Galatasaray'da Feghouli Antalya kafilesinde

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Antalya'ya gitti.

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

Galatasaray takımının 21 kişilik Antalyaspor maçı kadrosunda, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Belhanda, Sinan Gümüş, Linnes, Gomis, Ndiaye, Tarık Çamdal, Rodrigues, Fernando, Koray Günter, Denayer, Eray İşcan ve Feghouli'nin yer aldığı açıklandı.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman


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