Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları





İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile 16 Eylül Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Antalyaspor maçının ilk 11'inde görev yapan oyuncular yenileme çalışmasıyla günü tamamladı.

Açıklamada diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri sonrası baskı ve yön değiştirme idmanlarının ardından koşu yaptığı bilgisi verildi. Antrenmanın bir sonraki bölümünde topa sahip olma çalışmaları yapıldığı son bölümde ise dar alanda çift kale maç oynandığı belirtildi.

Antalyaspor maçı sonrası kasığında hafif derecede zorlanma tespit edilen Martin Linnes'in tedbir amaçlı olarak idmana katılmadığı Serdar Aziz'in ise takımla birlikte çalıştığı bildirildi.

Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.