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Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

- Antrenman öncesi sarı-kırmızılı oyuncu Maicon'un doğum günü kutlandı

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Fubol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, dar alanda pas çalışmasının ardından hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durulduğu aktarıldı.

Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan Martin Linnes'in ise düz koşulara başlatıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Roque'nin 29. yaş günü nedeniyle antrenman öncesi pasta kesilerek kutlama yapıldığı açıklandı.

Galatasaray takımı, yarın gerçekleştireceği idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak, tesislerde kampa girecek.

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