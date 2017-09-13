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Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi başladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik...

Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi başladı


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların, dar alanda pas, top kapma ve topa sahip olma çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı çift kale maç yaparak tamamladıkları bildirildi.

Martin Linnes'in tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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AntrenmanFutbolGalatasarayKasımpaşaSüperlig
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