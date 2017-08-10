Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya...

Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların, dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı çift kale maç yaparak tamamladıkları bildirildi.

Sarı-kırmızılılarda, sağ üst arka adalesinde zorlanması bulunan Selçuk İnan'ın günü tedaviyle geçirdiği, sağ ayak beşinci parmağında kırık bulunan Yasin Öztekin'in ise kendisi için hazırlanan özel bandaj eşliğinde sahada kondisyon çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntrenmanFutbolGalatasarayKayserisporSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5