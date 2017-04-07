Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları





İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 10 Nisan Pazartesi günü Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı bildirildi. Takım halinde yapılan topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenmanda bir grubun hücum varyasyonları üzerinde durduğu, diğer grubun ise savunma ve pozisyon alma çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi. Antrenmanın ana bölümünde 20'şer dakikalık 11'e 11 iki takım halinde maç yapıldığı aktarıldı.

Tedavisi tamamlanan Lionel Carole'ün koşu ve kondisyon çalışmalarına başladığı belirtildi.

Süper Lig'deki Adanaspor maçından sonra gerçekleştirilen iki idmanda özel program uygulanan Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Garry Rodrigues ve Nigel de Jong'un, takımla çalıştığı kaydedildi.

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.