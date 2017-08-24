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Galatasaray'da Nazifoğlu disipline sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'da geçtiğimiz hafta olağanüstü olarak yapılan divan kurulu toplantısında yaşanan gerginlik nedeniyle Levent Nazifoğlu, kulüp disiplin kuruluna sevk edildi.Toplantıda kulüp başkanı Dursun Özbek'e yönelik sözleriyle...

Galatasaray'da Nazifoğlu disipline sevk edildi


İSTANBUL (AA) - Galatasaray'da geçtiğimiz hafta olağanüstü olarak yapılan divan kurulu toplantısında yaşanan gerginlik nedeniyle Levent Nazifoğlu, kulüp disiplin kuruluna sevk edildi.

Toplantıda kulüp başkanı Dursun Özbek'e yönelik sözleriyle dikkati çeken ve ardından yönetim kurulu üyesi Alper Narman'la tartışma yaşayan eski Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun disiplin kuruluna sevk edilmesi için kulüpten bazı üyelerin dilekçe verdiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Nazifoğlu için yönetim kuruluna gelen dilekçeler, disiplin kuruluna iletildi.

Önümüzdeki süreçte disiplin kurulunun Levent Nazifoğlu'ndan savunma isteyeceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Disiplin KuruluFutbolGalatasarayLevent NazifoğluOlağanüstü Divan Kurulu Toplantısı
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