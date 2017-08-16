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Galatasaray'da Osmanlıspor mesaisi başladı

- Antrenmanı takip eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Igor Tudor ile görüştü

Galatasaray'da Osmanlıspor mesaisi başladı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Kayserispor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbulcular ise ilk bölümde pas çalışması üzerinde durdu. Daha sonra koşu ve iki grup halinde topa sahip olma uygulamaları yapan sarı-kırmızılılar, son bölümde dar alanda çift kale maçla günü tamamladı.

Antrenman öncesinde 23 yaşına giren Koray Günter’in doğum günü kutlandı.


- Lucescu ile Havutçu, Galatasaray antrenmanında


Galatasaray'ın antrenmanını A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu da takip etti.

Lucescu ve Havutçu, çalışma sırasında bir süre Igor Tudor ile görüştü.

Bu arada sarı-kırmızılı ekip, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.


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2. HaftaFutbolGalatasarayIgor TudorMircea LucescuSüperligTayfur Havutçu
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