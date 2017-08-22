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Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları

- Sarı-kırmızılı ekip, günü çift idmanla tamamladı

Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah saatlerinde iki grup halinde salonda kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılı takımın, akşam ise teknik direktör Igor Tudor yönetiminde sahada çalıştığı bildirildi.

Akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, daha sonra iki oyuncunun bir topla yaptığı pas çalışmasıyla devam ettiği kaydedildi. Ardından rakipsiz hücum varyasyonları üzerinde duran oyuncuların, antrenmanın devam eden bölümünde 5'e 5 iki grup halinde topa sahip olma çalışması yaptığı aktarıldı.

Antrenmanın, yarı sahadaki koşunun ardından tam sahada 11'e 11 çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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