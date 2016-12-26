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Galatasaray'da tatil, kupa maçından sonra başlayacak

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'e 16. hafta maçlarının ardından ara verilirken, Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'la yapılacak maç öncesi hiçbir oyuncuya izin verilmedi.Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. haftasında 28...

Galatasaray'da tatil, kupa maçından sonra başlayacak


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'e 16. hafta maçlarının ardından ara verilirken, Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'la yapılacak maç öncesi hiçbir oyuncuya izin verilmedi.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. haftasında 28 Aralık Çarşamba günü Tuzlaspor'a konuk olacak sarı-kırmızılı ekipte oyuncular, bu müsabakanın ardından kısa bir tatile çıkacak.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri, teknik direktör Jan Olde Riekerink'in Tuzlaspor karşılaşmasına büyük önem verdiği ve bu nedenle as oyuncular dahil hiçbir futbolcunun erken tatile çıkmasını istemediğini bildirdi.


- Tatil 5 gün sürecek


Tuzlaspor karşılaşmasının ardından sarı-kırmızılı futbolcular 5 gün tatile çıkacak.

Kupa maçının ardından 5 gün serbest olacak futbolcular, 3 Ocak Salı günü yeniden Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak, ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.

Kamp çalışmaları için 4 Ocak Çarşamba günü Antalya'ya gidecek sarı-kırmızılı takım, 8 Ocak Pazar gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

Sarı-kırmızılılar, 8 Ocak'ta özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçecek ve burada 9 Ocak Pazartesi günü El İttifak takımıyla bir hazırlık maçı oynayacak.

Karşılaşmanın ardından İstanbul'a ödenecek olan Galatasaray takımı, çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.


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