Galatasaray'da Terim'in 4. dönemi resmen başladı (1)





İSTANBUL (AA) - Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in dördüncü dönemi resmen başladı.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen ve kulüp başkanı Dursun Özbek'in de katıldığı törende, Terim ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan Özbek, Fatih Terim'in Galatasaray'a hem futbolcu hem de teknik direktör olarak büyük hizmetler verdiğini dile getirerek, "Olayı kelimelerle anlatmak çok dolay değil. Fatih hoca, Galatasaray'a ömrünü vermiş, bütün kariyerini Galatasaray'da geliştirmiş, Galatasaray ile zirveye çıkmıştır. Fatih hocanın Galatasaray'la birlikte Fatih hoca olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir imza törenine şahitlik ettiğiniz için sizin de sevindiğinizi düşünüyorum." dedi.

Dursun Özbek, geçen hafta teknik direktör Igor Tudor ile yolları ayırdıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Lig devam ediyor, birinci devrenin son maçına çıkmamız lazım. Bunun için de en hızlı şekilde Galatasaray'ın hoca eksikliğini tamamlaması gerekliliği ortaya çıkmıştı. Bir sürü şey yazıldı, çizildi. Fakat bir gerçek vardı. Galatasaray'ı özellikle son haftalarda girdiği form düşüklüğü seviyesinden şampiyonluğa taşıyacak tek aday Fatih Terim'di. Dolayısıyla bunu bir şekilde halletmek lazımdı. Kendisine telefon ettim ve 'bulaşalım' dedim. Galatasaray'ın gelenekleri içinde, başkana başkanlığını hissettiren bir tavırla 'Başkanım emriniz olur, nerede isterseniz buluşalım.' dedi. Galatasaray'ın eksiği ve konunun ne olacağı ortada. Durumu anlattım, 'Derhal hazım.' dedi."

Fatih Terim ile ücret konusunda da konuşma yapmaya çalıştığını anlatan Özbek, "Bana 'Başkanım bu kelimeler ağzından çıkmamış olsun, ben Galatasaray'a 1974 yılında imza attım, imzam hala geçerlidir. Hiçbir zaman Galatasaray'da para konusunu konuşmadım. Galatasaray benim yuvam. Para benim için bu aşamada önemli değil. Ne takdir ediyorsanız razıyım.' dedi. Ben de kendisine Galatasaray'ın mali durumunu anlattım ve 'Size yıllık 1905 lira versek olur mu?' diye sordum. Kendisi de bunu sevinçle karşıladı. Hocanın Galatasaray'da kimseye nasip olmamış bir başarı çizgisi var. Galatasaray'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Daha vereceği çok hizmet var. Bundan sonraki dönem için kendisine başarılar diliyorum ve 'hoş geldin' diyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- Terim: "Yapacak çok işimiz var"





Fatih Terim de sarı-kırmızılı takımda tekrar göreve gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hayatım burada geçti. İster istemez zaman zaman ayrılıklar oluyor. Ayrılıklardan ziyade bağlılıklar daha ağır basıyor. Galatasaray'ın son aylardaki durumuna baktığımızda 'neden olmasın' diyen benim. Bana 'Galatasaray'ın size ihtiyacı var' denildiğinde, görev almam ve bulunduğumuz durumu iyi okuduğumuzda elimi taşın altına sokmam gerektiğine inandığım için bu çatının altındayım." diye konuştu.

Yapacak çok işleri olduğunu aktaran tecrübeli teknik direktör, "Telaşlanmamalıyız ama acele etmeliyiz. Yapacak çok işimiz var. Genel olarak ilkleri yapmış böyle bir markanın yeni ilkleri yapmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Daha önce aldığımız başarılardan daha fazlasını yapma adına buradayız. Dünyanın en güzel ve en büyük taraftarlarından biri olan taraftarlarımızla birleştiğimizde çok büyük işler yapmamız gerektiği aşikar. Burada iki gün sonra çok da sevdiğim renkdaşımız olan Göztepe ile oynayacağız. Bugün ilk antrenmanıma çıktım. Zamanımız var ama çok da fazla değil. Eksiklerimizi gidermek ve daha iyi olmak için bir an evvel kolları sıvamalıyız." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Igor Tudor'a da Galatasaray'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

(Sürecek)