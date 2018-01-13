Galatasaray'da yeni üyeler berat ve kartlarını aldı





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünde üyeliğe kabul edilen yeni isimlerin berat ve kartları, düzenlenen törenle verildi.

Galatasaray Lisesinde düzenlenen organizasyonda, kulüp başkanı Dursun Özbek, divan kurulu başkanı İrfan Aktar, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Özyalçın, Nasuhi Sezgin, İsmail Sarıkaya, Ali Yüce ve Burçin Aslan ile çok sayıda davetli hazır bulundu.

Toplam 384 yeni üye için yapılan törene ilgi oldukça yüksek olurken, Tevfik Fikret Salonu'nda adeta izdiham yaşandı. Çok sayıda kişinin ayakta kaldığı etkinlikte, üyeler zaman zaman berat ve kartlarını almak için sahneye gelmekte dahi zorlandı.





- Özbek: "Üyelik, sorumlulukları da beraberinde getirir"





Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni üyelere hitap ettiği konuşmasında, misyon ve sorumluluklarına vurgu yaptı.

Kurulduğu günden beri bu topraklara, tarihin verdiği misyonla, spor kulübü olmanın çok ötesinde, geleneklerine sadık bir anlayışın temsilcileri olduklarını dile getiren Özbek, şunları söyledi:

"Galatasaray, kültürel ve tarihsel mirasıyla, kazandığı başarılarla dünyanın tanıdığı bir spor kulübüdür. Sizler bu aileye katılarak, 100 yılı aşkın bir emek ve değerler bütününün parçası oldunuz. Üyelik, sorumlulukları da beraberinde getirir. Çünkü bu aile, yeri geldiğinde Kurtuluş Savaşı'nın harcını oluşturmuş, dünya bilimine sayısız yenilik sağlamış, ülkesini başarıyla temsil etmiştir. Bu toprakların batıya açılan penceresi olan Galatasaray, kupalar ve şampiyonluklarıyla ülkemize ilkleri yaşatmıştır. Bu camia, her zorluğa karşı dimdik ayakta duran bireyleri içerir."

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün tarihiyle ilgili bilgiler verip, bazı anekdotlar paylaşırken, "Kaydı açık yaklaşık 8 bin üyemiz var. Genel kurullara 2 bin kişi ancak geliyor. Bu durum Galatasaray'a yakışmıyor. Kabul edilebilir değil. Özellikle yeni üye kardeşlerime sesleniyorum; Galatasaray üyeliği önemlidir ve mesuliyet de yüklüyor. Dolayısıyla katkı vermeniz lazım. Lütfen genel kurullara katılın. Ne kadar çok sayıda olursak, ortak aklı o kadar daha kolay oluştururuz." ifadelerini kullandı.

Özbek'in ardından kürsüye gelen Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar ise kulübün 113 yıllık bir tarihe sahip olduğunu hatırlatarak, "Galatasaray, diğer kulüplerden farklı olarak, bir kültür kurumundan çıkmanın dışında, bir ailenin, camianın kulübüdür. Türkiye'nin en değerli markalarından biridir. Genel kurul üyeliğinde 5 yılını dolduranlar yönetim kuruluna, 10 yılını dolduranlar ise başkanlığa seçilebilirler. Umarız aranızdan yöneticiler ve başkanlar çıkar." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yeni üyelere beratları ile kartları takdim edildi.





- "Özel" üye





Sarı-kırmızılı kulübün bu yılki yeni üye katılım töreninde bir ilke imza atıldı.

Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda yüzme dalında madalyaları bulunan down sendromlu sporcu Durducan Nevruz, Galatasaray Kulübünün ilk "özel" üyesi olarak tarihe geçti.

Kulüp eski yöneticilerinden Ebru Köksal'ın önerisiyle kulüp üyeliğine kabul edildiği duyurulan Durducan Nevruz'a berat ve kartını, başkan Dursun Özbek verdi.