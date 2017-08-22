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Galatasaray'dan Hakan Hepcan'a sert tepki

Galatasaray Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aküzüm, sosyal medyada futbolcuları Gomis için ırkçı ifadeler kullanan Twitter fenomeni Hakan Hepcan'a tepki gösterdi.

Galatasaray'dan Hakan Hepcan'a sert tepki

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, sosyal medyada futbolcuları Bafetimbi Gomis için ırkçı ifadeler kullanan Twitter fenomeni Hakan Hepcan'a tepki gösterdi.

Ural Aküzüm, yaptığı açıklamada, "Hakan Hepcan isimli kişinin söylediğinin bir Galatasaray sporcusuna değil, bir insana söylenmiş olması bile yeterince aşağılık. Irkçılık hem bizim milli manevi değerlerimize uygun değil hem de ceza hukuku açısından ağır bir suç." ifadelerini kullandı.

Hepcan'ın adalet önünde hesap vereceğini kaydeden Aküzüm, "En ağır şekilde cezalandırılması için gerekli hukuki aksiyonları aldık. Sosyal medya maalesef fanatizmi tetikleyen ve toplumsal kardeşliği bozma niyetindeki kötü niyetli insanların oyuncağı haline geldi. Bu şahıs adalet önünde bunun hesabını verecek. Sporseverler merak etmesin." şeklinde görüş belirtti.

Muhabir: Emrah Oktay

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Bafetimbi GomisGalatasarayGalatasaray KulübüHakan HepcanSporUral Aküzüm
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