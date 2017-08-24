Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç yandex gaziantepspor
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Galatasaray'dan TFF Etik Kuruluna tepki

- Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, TFF Etik Kurulunun, teknik direktör Igor Tudor'un Kardemir Karabükspor'dan sarı-kırmızılılara geçmesiyle ilgili uyarı cezası verdiğini belirterek, uygulamayı eleştirdi - Ural Aküzüm: "Federasyon kurullarının tarafsızlıktan uzak kararları artık çekilmez hale gelmiştir. Kurullar tarafında değişim ve reform şarttır. Verilen kararlar, kitaba değil kişiye ve kuruma göre belirlenmektedir"

Galatasaray'dan TFF Etik Kuruluna tepki


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulunun, teknik direktör Igor Tudor'un Kardemir Karabükspor'dan sarı-kırmızılılara geçmesiyle ilgili uyarı cezası verdiğini belirterek, uygulamaya tepki gösterdi.

Ural Aküzüm, "Kimse Galatasaray'a dürüstlük öğretemez" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, uyarı cezası kararını sert bir şekilde eleştirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, Galatasaray'ın Tudor ile 8 ay önce yaptığı sözleşmenin TFF tarafından tescil edildiğini aktararak, "Etik Kurulu, son derece taraflı bir karar almıştır. Galatasaray bundan 8 ay önce teknik direktörünü seçmiş, hukuka ve talimatlara uygun olarak sözleşmeyi imzalamış, bu sözleşme de TFF tarafından tescil edilmiştir. Ortada kurallara, talimatlara hele dürüstlüğe aykırı hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Türk futbolunun en temiz ve etik değerlere en çok önem veren kulübü olduğunu savunan Aküzüm, "Federasyon kurullarının tarafsızlıktan uzak kararları artık çekilmez hale gelmiştir. Kurullar tarafında değişim ve reform şarttır. Verilen kararlar, kitaba değil kişiye ve kuruma göre belirlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayIgor TudorKARDEMİR KARABÜKSPORSüper LigSüperligTFF Etik KuruluUral Aküzüm
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5