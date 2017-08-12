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Galatasaray'ın bu sezonki rakipleriyle maçları

- Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon mücadele edecek takımlar içinde lig tarihinde en çok maçı (120) Fenerbahçe ile yaptı - Galatasaray, bu sezonki rakipleri arasında ligde en çok galibiyeti (50) Bursaspor'dan, en çok yenilgiyi ise (50) Fenerbahçe'den aldı - En çok golü (167) Bursaspor'a atan sarı-kırmızılı ekip, en fazla golü ise (154) Fenerbahçe'den yedi

Galatasaray'ın bu sezonki rakipleriyle maçları


İSTANBUL (AA) - MEHMET FATİH DUMAN - Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna Kayserispor maçıyla başlayacak Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde lig tarihinde en çok maçı Fenerbahçe ile oynadı.

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 59 sezonda Fenerbahçe ile 120 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 50 kezle Bursaspor'dan alan Galatasaray, en çok golü de (167) Bursa ekibine attı.

En fazla golü (154) Fenerbahçe'den yiyen, en fazla yenilgiyi de (50) sarı-lacivertlilerden alan sarı-kırmızılı takım, 16 kez rakip olduğu Osmanlıspor'a iki, 10 defa mücadele ettiği Akhisar Belediyespor'a ise sadece bir kez mağlup oldu.


- Bu sezonki rakipleriyle maçları


Galatasaray'ın, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:


Takımlar O G B M A Y Fenerbahçe 120 33 37 50 116 154 Beşiktaş 118 43 42 33 149 121 Bursaspor 96 50 25 21 167 80 Gençlerbirliği 88 41 32 15 146 96 Trabzonspor 88 39 21 28 113 97 Göztepe 50 26 13 11 74 35 Kayserispor 42 25 14 3 88 31 Antalyaspor 42 25 10 7 80 43 Konyaspor 32 25 5 2 66 18 Kasımpaşa 26 16 6 4 51 25 Sivasspor 22 15 4 3 46 24 Kardemir Karabükspor 18 10 5 3 30 15 İstanbul Başakşehir 18 9 5 4 32 26 Osmanlıspor 16 9 5 2 30 12 Akhisar Belediyespor 10 9 - 1 30 9 Alanyaspor 2 1 - 1 7 4 Yeni Malatyaspor - - - - - -


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Anahtar Kelimeler:
2017-2018 SezonuFutbolGalatasaraySüperlig
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