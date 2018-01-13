Galatasaray'ın devre arası kampı





ANTALYA (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına devam etti.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalıştı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre kamp yapılan otelin sahasında basına kapalı gerçekleştirilen idman ısınmayla başladı. Dar alanda altıya üç topla oyunla devam eden antrenmanın ana bölümde sınırlı alanda taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldı. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray, devre arası kamp çalışmaları kapsamında yarın Romanya 1. Ligi'nin son şampiyonu, sarı-kırmızılı takımın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi'nin takımı Viitorul Constanta ile hazırlık maçında karşılaşacak.