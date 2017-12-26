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Galatasaray'ın ilk yarı karnesi

- Süper Lig'de sezonun ilk yarısını ikinci sırada bitiren Galatasaray'da kaleci Muslera, maçların tamamında görev alarak en çok forma giyen oyuncu oldu - Sarı-kırmızılı ekipte Gomis kaydettiği 14 golle takımının en golcü futbolcusu konumunda bulunurken, Tolga Ciğerci 6, Maicon da 5 golle skora katkı yaptı - Galatasaray'da birer kırmızı ve üçer sarı kart gören Ndiaye ve Feghouli en hırçın oyuncular olarak öne çıktı

Galatasaray'ın ilk yarı karnesi


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Süper Lig'de 2017-2018 sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da en istikrarlı oyuncu kaleci Fernando Muslera oldu.

Galatasaray'da 7. sezonunu geçiren Muslera, geçen yıl olduğu gibi bu sezonun ilk yarısında da en fazla sahada kalan isim olarak öne çıktı. Ligde toplam 20 futbolcunun görev aldığı sarı-kırmızılı takımda Uruguaylı kaleci, geride kalan 17 maçın tamamında forma giyerek bin 530 dakika sahada bulundu.

Sarı-kırmızılı ekipte Muslera'yı, 17 maçta bin 445 dakika oynayan golcü futbolcu Bafetimbi Gomis ve 17 karşılaşmada bin 404 dakika sahada kalan Maicon Roque takip etti.

Galatasaray'da en fazla süre alan Türk oyuncu, 14 maçta bin 84 dakika forma giyen Serdar Aziz olurken, Tolga Ciğerci ise sakatlığı nedeniyle 7 müsabaka kaçırdı.

Sarı-kırmızılı takımda ligin ilk yarısında en az süreyi 3 maçta 18 dakika ile Sinan Gümüş alırken, kadroda bulunan oyunculardan Cedric Carrasso, Tarık Çamdal, Ryan Donk ve Emrah Başsan hiçbir maçta tercih edilmedi.


- En golcüsü Gomis


Süper Lig'de sezonunun ilk yarısında Galatasaray'ın en skorer ismi Bafetimbi Gomis oldu.

Sarı-kırmızılı takımın sezon başında başında renklerine dahil ettiği Fransız futbolcu, forma giydiği 17 maçta 14 kez ağları havalandırarak, gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Burak Yılmaz ve Göztepeli Adis Jahovic ile zirvede yer aldı.

Galatasaray'da orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci 6, savunmada görev yapan Maicon da 5 golle öne çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipte Sofiane Feghouli 3, Garry Rodrigues, Younes Belhanda ve Yasin Öztekin ikişer, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Mariano Filho da birer golle skora katkı sağladı.

Süper Lig'de kaydettiği 37 golle ilk yarının en golcü takımı konumunda bulunan Galatasaray, bu gollerin 14'ünü maçların ilk yarısında, 23'ünü ise ikinci yarılarda attı.


- Hırçınlar Ndiaye ve Feghouli


Galatasaray'ın sezonun ilk yarısında Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli, en hırçın futbolcular olarak öne çıktı.

İki futbolcu da ligin ilk yarısındaki maçlarda birer kırmızı ve üçer sarı kart gördü.

Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ve Bafetimbi Gomis'e de birer kırmızı ve sarı kart gösterildi.

Galatasaray'da Fernando 6, Serdar Aziz 5, Maicon 4, Muslera da 3 sarı kartla en fazla kart gören oyuncular arasında yer aldı.


- İlk yarı karnesi


Galatasaray'da ligin ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

FutbolcuMaç İlk 11 Süre Gol Sarı kartKırmızı kart Fernando Muslera17 17 1530 3 Bafetimbi Gomis 17 17 1445 1411 Maicon Roque17 17 1404 5 4 Fernando Reges16 16 1393 16 Badou Ndiaye 16 16 1382 1 3 1 Younes Belhanda 16 16 1367 211 Mariano Filho15 15 1244 1 2 Serdar Aziz 14 13 1084 5 Garry Rodrigues 16 12 1044 2 1 Tolga Ciğerci 10 10 840 6 1 Jason Denayer 13 8 832
1 Martin Linnes 11 9 787
1 Sofiane Feghouli118 7213 3 1Iasmin Latovlevici 8 5 521 1 Yasin Öztekin 9 3 404 2 1 Selçuk İnan 9 2 325 Eren Derdiyok 11 2 270 Ahmet Çalık 3 1 92 Sinan Gümüş 4 39 1 Koray Günter3 18 1
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